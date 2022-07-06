日本6月中暑送醫人數創新高

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【共同社7月6日電】日本總務省消防廳5日公佈初值稱，全國6月因中暑而被急救送醫的有15657人。這是開始6月統計的2010年以來首次超過1萬人，創6月單月人數新高。此前最多的是2011年的6980人。此次可能是受到6月下旬起席捲全國的酷暑影響，7成集中在6月24日至30日的一週內。 送醫後確認死亡的有17人，超過了此前6月最多的2011年的14人。 消防廳負責人分析稱：“可能是罕見的酷暑加上氣溫突然上升，身體還沒適應，體溫調節跟不上。”考慮到盛夏即將來臨，該人呼籲今後也貫徹防中暑措施，經常補充水分並休息等。 6月送醫者的詳情是：需要住院3週以上的重症患者有439人，需要短期住院的中等症狀者有5261人等。送醫者的5成多為65歲以上老年人，發生地點4成是在住宅內。 此外，6月27日至7月3日的最近一週送醫人數為14353人，猛增至上週（4551人）的3.2倍，創今年5月以來單週最多。按都道府縣來看，較多的是東京2030人、埼玉1383人、愛知1036人等。送醫後確認死亡的為6月29日的7人，7月1日的10人等，一週達到27人。 5月1日至7月3日的累計送醫人數為24495人，是上年同期的3.4倍。（完）