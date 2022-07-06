廣島和岡山舉行西日本暴雨災害4週年悼念儀式

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【共同社7月6日電】關於造成14府縣304人遇難的2018年西日本暴雨災害，從發佈最初的大雨特別警報起到6日已過去4年。在廣島和岡山的災區，當天舉行悼念儀式，遺屬等發誓要“面向未來生活下去”。這是平成時代最嚴重的水災，包括同樣受到重創的愛媛在內，3縣合計有112人現在仍生活在臨時安置房等處。 2021年靜岡縣熱海市發生了大規模泥石流災害，2020年九州5縣遭遇暴雨等，歷年7月各地災害頻發。有參加悼念儀式的人士指出“平時就想好身邊有哪些危險和如何行動很重要”。 西日本暴雨災害中，廣島縣有151人死亡，5人下落不明。廣島市安佐北區的儀式約有20人參加，遺屬代表片山兼次郎（48歲）向遇難的母親和姐姐報告稱：“當時讀初三的女兒今年考上了大學。”他表示：“留下來的人開朗並健康地活下去是最好的祭奠。我將帶著感激之情，度過無悔的人生。” 岡山縣有95人死亡，3人下落不明。在大範圍浸水的該縣倉敷市真備町地區文化設施舉行的儀式上，失去母親的遺屬代表平松賴雄（69歲）說：“以這段痛苦經歷為教訓，我去年取得了防災士資格。能為地區的自助和共助出力，我想母親也會感到高興。” 市長伊東香織致辭稱：“自然災害似乎每年都在各地發生。我將讓真備的受災經歷有助於防災對策，致力於建設強於抵抗災害的地區。”（完）