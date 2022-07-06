厚勞省小組會，最快20日將審議鹽野義的新冠口服藥

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【共同社7月6日電】

6日獲悉，有關鹽野義製藥公司研發的新冠病毒感染症口服藥，日本厚生勞動省最早20日召開藥事小組會會議，審議可否給予緊急批准。若投入實用，將成為面向輕症者的首款日本國產口服藥。6月的專門小組會上出現了意見分歧，以「需要進一步謹慎討論」為由，留待今後得出結論。

該藥是具有抑制病毒增殖作用的抗病毒藥物，名為「Xocova」。鹽野義2月向厚勞省申請批准，5月下旬要求適用緊急批准制度。政府與鹽野義達成了基本共識，若獲批就採購100萬人份。

鹽野義公佈的臨床試驗中期階段結果顯示，可見病毒量減少，但在頭痛和噁心等12種症狀的改善情況綜合評估中，與服用安慰劑的對照組並無明顯區別。

專門小組會上有意見期待稱「病毒量減少，（顯示傳播能力的）有效再生數變小」，但也有人嚴厲地指出「未顯示臨床症狀有所改善」。

緊急批准制度適用於防止可能對國民生命造成重大影響的疾病蔓延所需的醫藥品等。即使臨床試驗尚未結束，如果從數據能夠推斷有效，即可投入實用。分專門小組和藥事小組會這兩個階段進行審議，厚勞省已表示下次審議將聯合實施。（完）