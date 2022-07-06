世行分析稱全球18億人面臨洪水風險

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【共同社7月6日電】由世界銀行等組成的研究團隊近日彙總分析結果稱，全球約18億人生活在發生“百年一遇”的洪水時浸水可能超過15厘米的地區，其中約16億人集中在中低收入國家，研究團隊警告稱“將造成災難性影響”。據稱日本也有約3600萬人面臨這樣的洪水風險。 該研究還預測，即使是15厘米的浸水，也會使經濟活動和生活出現混亂，此外面臨洪水風險的人口“將來受氣候變化影響會進一步增加”，強調採取對策是當務之急。 研究對象為日本等188個國家。研究團隊計算了降雨及冰雪融化導致河水氾濫、海嘯、大浪等存在洪水風險的地區的人口，結合貧困程度進行了分析。 據估計，相當於全球23%人口的約18.1億人生活的地方，在百年一遇的洪水時浸水將超過15厘米。據稱約10.6億人面臨50厘米以上的浸水受災風險。 在15厘米的浸水國家中，中國和印度分別生活著約3.9億人，其次是孟加拉國約9000萬人，亞洲國家居前。日本以約3600萬人排在第十。研究指出，排在前面的國家“人口集中在主要河流沿岸和沿海地區”。 研究團隊稱，防洪設施充足的地區受災程度會低於預估，但面臨風險的人有89%居住在中低收入國家，其中約1.7億人處於每天生活費不到1.9美元的極度貧困狀態。以每天5.5美元的標準來看，則達到約7.8億人。此外還強調，低收入國家與受災後政府有望迅速展開支援的日本等國情況不同。（完）