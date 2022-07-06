話題：日本大學生積極赴海外參加援烏志願者活動

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【共同社7月6日電】日本的大學生們積極投身於在波蘭靠近烏克蘭邊境地區支援難民的志願者活動。策劃該項目是為了讓參加者通過支援活動積累國際經驗並作為未來的成長食糧，到10月為止將依次派遣約100人。結束2週派遣的一名參加者表示：“未來想參與人道援助。這成為了原動力。” 項目運營主體是日本財團志願者中心（東京），到6月下旬為止的第一、二批有30人參加，以波蘭東南部普熱梅希爾的難民安置點為中心展開了活動。工作內容各種各樣，諸如分發衣服及食物和照看孩子等。參加者的專業方向也是各不相同，包括俄語、難民學和醫療等。 兵庫縣立大學護理學院大二學生上田琳（19歲）立志想作為護士加入國際醫療援助組織“無國界醫生”，這次抱著“幫上一點忙”的想法報名。她在當地常常與孩子們玩耍，在一起做手工和跳舞的交流中與7歲少女相處融洽，少女的母親也表示“真的很感謝你”。上田說：“作為學生的當下也有能夠做的事。如果掌握了專業知識，就能提供更多幫助。” 來自栃木縣的東京醫科齒科大學醫學院大六學生小林崇希（24歲）回顧稱，看到從物資中拼命找尋孩子衣物的母親和失去所有還要前往第三國的人們，“想起他們的憤怒和落魄，好幾次差點流下眼淚”。他想要在世界衛生組織（WHO）或日本厚生勞動省工作，“希望實現無論生在哪個國家，所有人都能健康幸福生活的世界”。經歷了此次志願者活動，小林再次下定決心，“要成為能為和平盡一份力的人”。 上田等回國...