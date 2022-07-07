日本單日新增新冠病例4.5萬人

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【共同社7月6日電】日本國內6日新確診逾45821人感染新冠病毒，較上週同一天幾乎翻倍，所有都道府縣均增加。上一次超過4萬人是在5月18日，時隔約兩個月。據分析毒株正在急速替換為被認為更易擴散的奧密克戎毒株亞型“BA.5”，對“第七波”疫情的擔憂高漲。 厚生勞動省近日通過書面要求都道府縣等檢查並強化醫療提供體制。關於以都道府縣“縣民折扣”形式推廣的全國旅遊支援，政府開始協調，擬把原計劃7月上半月的啟動時間延期，將在參院選舉後的下週進行最終判斷。 從都道府縣來看，東京新增8341人、大阪4621人、神奈川3038人，均為上週的2倍以上。鳥取新增215人創新高。感染人數自5月中旬以來呈減少傾向，但6月下旬轉為增加。 厚勞省的要求是5日提出，將推進確保面向老年人的病床並擴充對居家療養者的應對等。由於中暑送醫的情況增加，敦促注意稱“要留意新冠醫療和常規醫療、特別是急救醫療之間的平衡，進行對應”。 在“第六波”疫情中，需要護理人手的老年人的住院未能順利進行。地方政府將完善體制，把能夠應對護理和復健的職員安排到醫院和臨時醫療設施，力爭提高接收老年患者的能力。關於居家療養者，將再次確認與負責健康觀察和在線診療的地區醫療機構的合作。 由於護理設施中有可能發生集體感染，將確保能夠派遣醫生和護士以提高安全性。 全國旅遊支援原計劃最快6月下旬決定開始日期，但官房副長官木原誠二在6日的記者會上說明稱，將在...