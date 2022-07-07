日央行調查顯示89%的人感到物價上漲

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【共同社7月6日電】日本央行6日發佈的6月生活意識問卷調查結果顯示，回答稱現在物價較1年前“上漲了”的人達到89.0%。與上次3月調查相比上升7.8個百分點，達到2008年9月以後約14年來高位。預想1年後物價“將上漲”的人佔87.1%，上升2.8個百分點，達到2008年6月以來高位。物價上漲的背後原因在於烏克蘭危機和日元貶值，如何應對成為參院選舉（10日投計票）的一大爭論點。 調查於5月6日至6月1日實施，對象為全國20歲以上的4000人，獲得2193人的答復。 讓受訪者用數值回答認為物價較1年前有多大變化，結果的平均值為+8.1%。對1年後的預測的平均值為+8.3%，受訪者普遍認為物價將持續上漲。生活意識問卷調查的物價上漲率易受生活必需品價格變動影響，具有高於網羅各類物品的消費者物價指數的傾向。 對於當前的生活走向，回答稱與1年前相比“變得不寬裕”的人佔43.2%，較上次調查上升1.5個百分點。以多選形式詢問理由，最多的回答是“因為物價上漲了”，達到78.9%。 反映支出的指數受高物價影響上升9.8點，反映收入的指數僅上升2.7點。反映個人對經濟形勢感受的指數上升3.1點至-50.7，時隔1個季度出現改善。 日本央行行長黑田東彥6月曾表示“家庭經濟對漲價的容忍度也在變大”，之後撤回了該發言。問卷調查結果還顯示，在回答稱當前物價上漲了的受訪者中，“相對來說感到為難”的態度增加0....