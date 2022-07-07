日本兒童家庭廳設立籌備工作正式展開

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【共同社7月6日電】面向2023年4月設立兒童政策指揮塔“兒童家庭廳”的籌備工作正式展開，日本兒童政策擔當相野田聖子5日訪問東京的設立準備室，訓示稱：“為（實現）能使兒童幸福生活的政府部門希望大家向前邁進。” 兒童家庭廳旨在應對少子化、虐待兒童、兒童貧困等問題，將作為首相直屬組織設置在內閣府的外局。安排專門負責的閣僚，並從民間團體和地方政府錄用人才，建立超過300人的班子。 設置該廳的相關法6月15日成立，之後設立準備室誕生。厚生勞動省的前官房長渡邊由美子擔任室長。 野田對約80名職員強調稱：“這是將兒童置於日本的中心、改變歷史那樣的重要工作。”由於有關兒童的政策與文部科學省等部門也有關聯，野田要求稱：“這是橫跨各省廳的工作，希望大家丟掉成年人的藉口，齊心協力。” 準備室將就如何把兒童的意見反映到政策中等問題展開討論，為出台使性犯罪的加害者無法從事教育或保育等工作的“無犯罪記錄證明”制度，將推進討論。（完）