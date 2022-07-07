免疫逃逸能力和疫苗效果下降或使BA.5成主流

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【共同社7月7日電】日本的新冠病毒感染人數增加，主要原因被認為是疫苗效果下降及具有免疫逃逸能力的奧密克戎毒株亞型“BA.5”取代以往毒株。2020年和2021年均在夏季疫情蔓延，對“第七波”疫情的警惕升溫。 BA.5在南非發現。據日本國立感染症研究所和歐美部門等稱，目前在歐洲擴散開來，在葡萄牙已成主流毒株。同時在美國蔓延。在日本於5月在檢疫中發現。 據國立感染症研究所推算，BA.5感染者所占比例將在7月第二週超過50%，7月內幾乎全部替換。 BA.5可能具有規避從疫苗或感染史中所獲免疫的特點，英國衛生部門截至6月推算認為，傳染能力比此前主流的亞型BA.2高出約35%。京都大學教授西浦博分析現狀稱，“隨著替換成新毒株，感染者增加呈現加速勢頭。” 據分析，疫苗接種經過一段時間後預防效果下降也有所影響。日本在去年12月啟動第三劑接種。普通老年人也在今年年初開始接種，較早接種者距第三劑已經過約半年。以預防重症化為目的而僅限60歲以上等人群實施的第四劑接種5月剛啟動，接種工作未取得進展。 向厚生勞動省就新冠防疫措施建言獻策的專家組織主席脇田隆字稱，未來因暑假等人際接觸機會將增加，指出“近期可能持續增加”。（完）