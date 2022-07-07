人物：里見香奈挑戰職業棋手考試欲開創女性先河

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【共同社7月7日電】日本將棋的女流四冠里見香奈（30歲）將參加8月開始的職業棋手編入考試，力爭成為首位女性職業棋手。本月6日，這位將棋“一姐”在挑戰難關前召開記者會稱：“我希望首位女棋手這件事能變得不再稀奇。” 里見過去曾向職業棋手資格發起過挑戰。當時她擁有多個女性冠軍頭銜，躍居頂峰。2011年，里見在棋手培養機構“獎勵會”的1級編入考試中合格。之後她成為首位升至最高段位三段的女性，但2018年因年齡限制而退會。 里見一度放棄成為職業棋手的想法，如今再次朝著實現夢想而進發。她說：“獎勵會時代一心想著要成為職業棋手，如今則不同。我的目標是盡量提升棋力。” 里見是第三個參加現行編入考試的人，過去參加的2人均已合格，同時她也是首位女性報考者。考試內容是與5名新人棋手對戰，若勝出3場，可晉級為職業棋手（四段）。日本將棋中，四段以上為職業棋手。 里見在5月27日舉行的第48期棋王戰科樂美杯（共同社主辦、大塚製藥贊助協辦）預選決賽中獲勝，成為首位晉級冠軍頭銜戰正賽淘汰賽的女性。正式比賽近期成績為10勝4負，獲得了參加職業棋手編入考試的資格。 里見來自島根縣出雲市。擁有48期女性冠軍頭銜，創歷史之最。因在棋局終盤時的犀利棋風被稱為“出雲閃電”。（完）