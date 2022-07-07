KDDI信息發佈不良遭用戶強烈批評

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【共同社7月7日電】日本KDDI（au）公司發生的大規模通信故障中，關於恢復預期時間的信息發佈內容一改再改，遭到用戶強烈批評，陷入混亂的用戶等提出的投訴超過9萬起。去年10月NTT都科摩發生故障時被指信息發佈不良，因此總務省要求手機巨頭進行簡明易懂的信息發佈，但是此次KDDI的故障反映出並未吸取該教訓。 故障發生在2日凌晨1點35分左右，KDDI在故障發生約一個半小時後的凌晨3點左右才在官網上首次發佈故障通知。 上午8點以後幾乎每小時更新相關信息，但一直使用“在努力進行修復作業”的措辭。KDDI社長高橋誠在3日的記者會上就這一做法解釋稱“認為如果用輕率的措辭發佈消息，反而會招致混亂”。 措辭發生變化是在出現故障幾乎整整一天後的3日凌晨1點左右，KDDI表示“以西日本上午7點15分、東日本上午9點半為目標正在努力進行修復活動”，很多用戶認為公司出示了恢復的大致時間。 KDDI在上午7點左右還發佈消息稱“西日本、東日本均恢復了70%左右”，可是3日上午11點左右發佈的消息中“恢復了70%左右”的措辭消失了，表述變為“預計西日本上午11點左右、東日本下午5點半左右結束脩復作業”。 中午前後通知稱西日本、下午6點左右通知稱東日本的修復作業結束，但為了確認系統是否正常運轉，持續限制通信量，因此仍然是難以接通的狀態。 4日下午4點左右，公司說明稱“包括語音通話和數據通信在內已基本恢復”，這一時...