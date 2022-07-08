日本新冠疫情迎來“第七波”的擔憂加劇

Newsfrom Japan

【共同社7月7日電】日本國內7日（週四）新確診47977人感染了新冠病毒，連續兩天超過4萬人，較上週四翻了一番。許多地區持續趨增，對迎來“第七波”的擔憂加劇。東京都知事小池百合子當天在都政府大樓內召開的監測會議上表示，“也可以認為進入了第七波”。 另一方面，官房副長官木原誠二在當天的記者會上稱：“現在沒有都道府縣要求適用‘防止蔓延等重點措施’，未考慮實施行動限制。”目前重症者沒有太大增加，病床也不緊張，這或許是背景因素。 新增感染人數按都道府縣來看，東京為8529人，大阪4615人，神奈川3130人等。鳥取和佐賀均創新高。合計報告死亡15人，具體是北海道、茨城、千葉、沖繩各2人等。 在東京都的監測會議上，有人報告估算結果稱若按現在的速度持續增加，那麼4週後的七天平均新增感染人數將達到約5.5萬人。此外，奧密克戎毒株亞型“BA.5”被指比“BA.2”的傳染力更強，疑似為“BA.5”的感染者佔比由上週的約25%上升至約33%，置換進一步發展。 向厚生勞動省建言獻策的專家組織6月30日的分析顯示，大部分新增感染者為不滿40歲人群。在東京，7月以來相同的趨勢持續，20多歲的感染者最多。 厚勞省表示，全國的重症人數為67人，較昨日減少1人。目前，雖然並非重症患者大幅增加的趨勢，但對於由感染或疫苗獲得的免疫，“BA.5”被認為具有較高的免疫逃逸能力，如果感染在老年人中蔓延開來，或許會像“第六波...