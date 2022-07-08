日本希望當插畫師和遊戲創作者的學生增多

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【共同社7月8日電】日本可樂麗公司7日發佈了向今年3月小學畢業的兒童等詢問今後想從事職業的調查結果。女孩方面，漫畫家・插畫師（去年第四）首次躍居第一。男孩方面，運動員連續11年居首；遊戲創作者（去年第四）升至第二，為歷來最高排名。 該公司負責人分析稱：“反映了社會形勢的變化，不僅是新冠疫情的外出限制導致使用社交網站（SNS）和遊戲的需求擴大了，而且編程教育也得到了普及。” 問卷調查於1至3月實施。可樂麗推出了把用過的書包捐給阿富汗的活動，提供協助的1147人以自由表示的方式給出了回答。 獲得9.1%的女孩支持的漫畫家・插畫師中，約8成寫的是插畫師。似乎是通過SNS、網絡和遊戲接觸作品的機會增加，成了嚮往的職業。此外，教師、護士、保育員等往年人氣職業也排名靠前。 男孩的首位是運動員，佔20.3%。具體來看，繼足球和棒球之後就是電子競技，此處也反映出了遊戲的高人氣。想當遊戲創作者的佔5.8%。（完）