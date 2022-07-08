日本實施首例潰瘍性大腸炎患者自體細胞塊移植

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【共同社7月8日電】東京醫科齒科大學的研究團隊7日宣佈實施了1例臨床研究，對於大腸出現慢性炎症的疑難病症“潰瘍性大腸炎”患者，移植了使用患者自身的正常大腸黏膜培養製作的細胞塊。據悉，這種再生醫療的嘗試屬於世界首創。今後1年內將確認安全性。 潰瘍性大腸炎是一種原因不明的疑難病症，會出現腹瀉、腹痛和發燒等症狀，日本國內患者估計有22萬人以上。雖然有能緩解症狀的藥物，但對一部分患者無效，沒有根治療法。 研究團隊用內窺鏡採集患者正常的大腸黏膜，然後培養約1個月。大量製作由幹細胞等眾多細胞構成的直徑0.1～0.2毫米的球狀塊，把約0.2毫升置於患處，再覆蓋上可在人體內降解的薄膜加以固定。力圖用患者自身的組織來修復受損黏膜。無需開腹手術。移植在5日實施，據悉患者此後狀況良好。 今後將以現有藥物難以起效的患者為對象，與以往藥物一起實施治療。預定在此後1年半中，再給7人實施移植。 若該研究進展順利，還有望推動主要在小腸和大腸等消化道出現慢性炎症的疑難病症“克羅恩病”的治療。 團隊成員、東京醫科齒科大學副校長渡邊守表示：“直接移植患者自身的三維細胞塊的療法為世界首創。預計投入1次就能修復患處。”（完）