焦點：可再生能源開發遇阻力 候選地出現擔憂意見

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【共同社7月9日電】在被視為風力發電適宜地的日本東北地區，開發計劃接連出現動搖。風電被認為是可再生能源的主力，有望產生就業等經濟效應，但另一方面，也有反對意見認為會引發對環境和景觀的破壞。大城市所需電力由地方生產，這一供應結構在東京電力公司福島第一核電站事故時也受到質疑，但參院選舉中朝野各黨紛紛強調推進，候選地的擔憂隱隱冒出。 秋田縣能代市的能代港灣內7月開始架起風車。風車高出海面約150米。在擁有淺灘和強風的秋田縣，幾個大規模海上風電項目正在推進，共有33座機組將於年內在能代港和秋田港啟動商業運轉。 近海有多個地點被選為中央政府的促進區域。其中之一的由利本莊市商工會事務局長伊藤一隆（55歲）幹勁十足地表示，“海底調查員長期留在這裡，住宿業興盛。將以風車作為看點，在旅遊方面也積極集客。”秋田縣期待僅促進區域就能創造約3.5萬人的就業崗位、產生約3551億日元（約合人民幣176億元）的經濟效應。岩手縣也在久慈市近海啟動了旨在引進風電的調查工作。 中央政府提出了“到2050年實現去碳化社會”目標，計劃到2040年將海上風力的發電量提升至最大4500萬千瓦，相當於45座核電機組的發電量。受俄羅斯進攻烏克蘭引發燃料價格高漲，酷暑之下電力供需吃緊的雙重壓力下，參院選舉中各黨也紛紛展現出重視可再生能源的態度，包括“最大程度引進”（自民黨）、“修改成為阻礙的限制”（日本維新會）、“到2050年實...