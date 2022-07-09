警方公佈安倍司法解剖結果 頸部和左上臂中彈

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【共同社7月9日電】有關日本前首相安倍晉三在奈良市進行參院選舉街頭演講時遭槍擊身亡一事，奈良縣警方9日公佈司法解剖結果，稱其頸部和左上臂共2處有中彈傷口。案發現場確認傳出兩下槍聲，警方正在詳細調查擊發的子彈數量和結構、入射角度等。 採訪辦案人員獲悉，被捕的前海上自衛隊員山上徹也（41歲，無業）大致供述稱，因母親沉迷宗教團體而心生恨意，以為安倍與該團體有關就把他當成了目標。山上承認對安倍懷有殺意，警方正在調查最終選擇安倍作為槍擊對象的原委。 警方公佈的死因是“左上臂中槍損傷左右鎖骨下動脈導致失血過多死亡”。實施搶救的醫院8日稱頸部有2處槍傷，而警方則表示不清楚頸部另1處創傷是否由子彈造成。 已知山上作案時從背後接近，在數米以內的近距離開槍。警方認為其懷有強烈的殺意。 載有安倍遺體的靈車9日早晨駛離實施司法解剖的奈良縣內醫院。 山上接受警方調查時供述稱：“與特定團體有仇，以為前首相與該團體有關聯，所以實施了犯罪。並非對其政治信念有恨意。” 警方8日以殺人未遂嫌疑當場逮捕了山上。現已改為殺人嫌疑進行調查。（完）