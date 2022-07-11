關西世界老將運動會定於2027年舉辦 因疫情推遲6年

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【共同社7月11日電】“世界老將運動會2021關西”組織委員會11日在大阪市召開記者會，正式宣佈這一鼓勵終生運動的全球性賽事將於2027年5月舉辦。圍繞因新冠疫情延期的舉辦日程，組委會與一直展開交涉的國際世界老將運動會協會達成協議。由於大幅延期，今後將通過加強宣傳等維持辦賽氣氛。 組委會事務局長中冢則男錶示：“將在開幕之前與相關地方政府合作以增加參與者。”今後將探討在舉辦地開展世界老將運動會相關測試賽等。 隨著延期舉辦，賽事名稱改為“世界老將運動會2027關西”，日程為5月14日起的17天。舉辦地包括關西的2府4縣，還有福井、鳥取、岡山和德島，將舉行田徑、足球和棒球等共計35個大項的比賽。參賽對象為30歲以上，預計有國內外約5萬人參加。還將促進與舉辦地的交流和旅遊。 運動會原計劃2021年5月舉辦，組委會方面將其延期至2022年，之後又宣佈再度延期至2026年。另一方面，若在2026年舉辦，由於緊挨著2025年台灣世界老將運動會，所以協會方面提議2027年舉辦。組委會為了“不要再把時間花費在磋商上”而決定接受提議。（完）