嫌犯或因反感岸信介引進宗教而槍擊其外孫安倍

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【共同社7月11日電】關於日本前首相安倍晉三在奈良市街頭演講時遭槍擊身亡事件，11日採訪辦案人員獲悉，前海上自衛隊員山上徹也（41歲，無業）就被指心懷恨意的宗教團體稱：“（從海外）引進來的是前首相岸信介。所以我就殺了安倍。”奈良縣警方認為嫌疑人聽信網絡等的不實消息，把對岸信介的反感投向其外孫安倍，正在開展進一步的調查。 根據已獲知的情況，山上從背後持自製槍械接近安倍，在距離約7米處開了第一槍，再接近到約5米處開了第二槍。到擊發被認為形成致命傷的第二槍，據稱當中間隔了約3秒。警方就嫌疑人當天的作案舉動稱“第一聲槍響時發現了他”。 宗教團體名為“世界和平統一家庭聯合會”（原“統一教會”），11日召開了記者會，透露嫌疑人的母親是信徒。據辦案人員稱，山上接受警方調查時說“母親信教，家庭垮掉了”。此前已獲悉山上還說“以為安倍與該團體有關就把他當成了目標”。 嫌疑人被認為是因為母親大量捐款等而心懷恨意，但該宗教團體給出見解稱：“從怨恨我們發展到殺害前首相，當中存在很大距離，對此感到困惑。” 該宗教發源於海外，但在日本國內信徒眾多，擁有穩固的根基。以保守思想為特點，與國內外的政治家建立了關係。岸信介被認為參與設立相關政治團體，安倍則在2021年向另一相關團體的活動發去寄語，認為岸信介將該宗教引進到日本的根據並不明確，據稱實際開展傳教活動的是海外的信徒。（完）