專家稱已進入“第七波”疫情但無需行動限制

Newsfrom Japan

【共同社7月11日電】日本政府新冠病毒感染症對策小組會會長尾身茂11日就最近的感染者增加稱“無疑已進入新的一波”，認為屬於“第七波”疫情。關於防止蔓延等重點措施等的行動限制，他稱“現階段沒有必要”。尾身與首相岸田文雄在官邸會面後接受了媒體採訪。 國內11日新確診37143人感染，是上週同一天的2.2倍。與前一週相比的全國感染者比率在6月21日轉為增加後，增速逐漸加快，最近連續5天單日新增達2倍以上。11日總計死亡15人，包括茨城、兵庫、香川各2人等。 關於最近的增加趨勢，尾身指出原因可能是毒株正在置換為據稱更易傳播的奧密克戎毒株亞型“BA.5”等，認為通過接種疫苗獲得的免疫力逐漸下降也是原因之一。 此外，尾身表示：“感染風險高的場合與此前相比沒有不同。我（對首相）說，只要大家做好可能的防疫措施，現階段不需要採取行動限制。” 新增病例具體包括：東京6231人、神奈川4230人、大阪2515人、埼玉2429人、福岡2354人等，均增至上週的2倍多。（完）