獨家：安倍案嫌疑人或自製火藥 上網查製造法

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【共同社7月12日電】關於日本前首相安倍晉三在奈良市街頭演說時遭槍擊身亡一案，12日採訪辦案人員獲悉，被以涉嫌殺人移交檢方的山上徹也（41歲，無業）留下了在互聯網上查找火藥製造方法的痕跡。在該人的車內發現了疑似在製造過程中用來乾燥火藥的托盤，奈良縣警方認為不僅是槍械，還自製了火藥。 在山上的家中有多個小型塑料容器，被當作裝入子彈和火藥的彈殼，容器內還留有分隔子彈和火藥的零部件。此外，留有疑似是網購這些物品時的送貨單。警方沒收了山上的電腦和智能手機，確認了搜索歷史等。由於銷售火藥的監管很嚴，警方認為山上很有可能是參考網上信息來收集材料並製造了火藥。 據警方透露，從山上的微型車中發現了可能是用於射擊測試的木板、以及多個長約24厘米，寬約33厘米，深約5厘米的托盤。托盤用鋁箔包裹。製造火藥之際需要將材料混合併乾燥，據稱山上也說明是用托盤“弄乾了火藥”。 警方12日表示，在奈良市的“世界和平統一家庭聯合會”（原“統一教會”）相關設施入駐的大樓牆上等處發現的多枚金屬片中，有的形狀好像子彈。山上曾說明稱案件前一天的7日凌晨，用槍朝該設施進行了試射。 山上供稱7日晚前往岡山市，試圖襲擊正在遊說的安倍。據稱，還獲悉山上是當天下午乘坐新幹線前往的，並於當天返回。 山上2002年至2005年作為任期制自衛官，在海上自衛隊工作。（完）