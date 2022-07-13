全國知事會就第七波疫情要求調整對策

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【共同社7月13日電】日本全國知事會新冠病毒對策總部12日鑑於“第七波”疫情可能已經開始，彙總了對中央政府的緊急建議。內容為強調有必要結合新變異毒株的特性，調整以往的對策，要求擴充免費PCR檢測等。還要求兼顧防疫對策和社會經濟活動，並支援旅遊產業。近期將向相關省廳提交。 會長、鳥取縣知事平井伸治在線上會議上表達危機感稱“第七波已經到來，經濟也必須維持，需要政府思考新的對策”。 鑑於毒株正在置換為據稱更易傳播的奧密克戎毒株亞型“BA.5”，該建議要求把遊客等列入免費PCR檢測的對象。圍繞防止蔓延等重點措施及緊急事態宣言，關於是否要求餐飲店縮短營業時間等的營業限制，強調應建立由各都道府縣作出判斷的機制。 40個都道府縣的知事出席了會議，紛紛表達了對BA.5的擔憂。廣島縣知事湯崎英彥指出“本月下旬或許感染人數將創新高”。山形縣知事吉村美榮子表示“為防止集體感染，希望把醫務工作者及護理職員也列入第四劑疫苗接種對象”。 該建議還提到政府計劃實施的全國旅遊支援，要求在可吸引暑假旅遊需求的時期啟動。認為如果因為感染者增加而延期，則應繼續對都道府縣實施的“縣民折扣”提供補貼。 北海道知事鈴木直道強調“政府應馬上出示今後的方針”。群馬縣知事山本一太稱“縣民折扣使旅遊景點恢復了活力，不要採取過度的行動限制，有必要冷靜應對”。（完）