4人涉嫌向台灣不當出口日本桃被捕

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【共同社7月13日電】採訪辦案人員獲悉，日本大阪府警方13日以涉嫌違反《植物防疫法》為由，逮捕了大阪市出口企業“日祥”法人代表朱清宏（57歲，台灣人）以及山形縣東根市蔬果公司法人代表今田真（35歲）等男女4人。據悉，4人謊稱符合對台灣出口桃子的害蟲防治要求，不當出口了山形縣出產的桃子。 4人涉嫌去年秋季實際未在植物防疫所許可的設施對桃子進行包裝，卻向關西機場內的植物防疫所提交了聲稱實施正規包裝的虛假報告，將桃子出口至台灣。 據農林水產省等透露，日本進口桃作為送禮饋贈等在台灣很受歡迎，近年來進口量一直增加。另一方面，台灣警惕幼蟲鑽入桃子內部食用果肉的“桃小食心蟲”（桃蛀果蛾）從海外被攜帶入境，設定了嚴格的檢疫條件。如果在台灣方面的檢測中一年內發現2次桃小食心蟲，則將全面停止桃子、蘋果等4種水果的對台出口。 基於日台間協議制定的桃子出口台灣檢疫實施要領規定，必須在各都道府縣向植物檢疫所申請註冊並獲得許可的設施內進行果品分級和包裝。（完）