調查顯示日本學生近視加劇 肥胖呈下降趨勢

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【共同社7月13日電】日本文部科學省13日公佈了2021年度學校保健統計調查結果，裸眼視力不到1.0的初中生達到60.28%、創新高。小學生與高中生的比例分別是36.87%和64.41%，與近年的結果相比沒有大的改善，凸顯出兒童視力下降情況十分嚴重。2020年度因新冠疫情統一停課而加劇的過胖和過瘦的比例則呈現改善趨勢。 文科省就視力下降問題說明稱：“因使用智能手機等，近距離用眼的操作增加造成了影響。”由於上課使用數字終端也逐漸普及，文科省敦促學校提醒學生“與眼睛保持30厘米以上的距離”等。 從年級來看，視力不到1.0的小學一年級比例為23.04%，小學六年級為50.03%，中學生也呈現年級越高越嚴重的趨勢。文科省還調查了“裸眼視力不到0.3”的數據，小學生有10.64%，初高中生分別為28.23%和33.18%，其中初中生創下新高。 根據身高對應標準體重等計算的肥胖度在20%以上的“偏胖兒童”出現率為小學六年級10.98%（較2020年度減少0.40個百分點），初中二年級為9.70%（同減少0.70點）。中小學所有年級中屬於過瘦的“偏瘦兒童”均較2020年度下降。文科省認為新冠疫情導致宅家使生活節奏被打亂的情況正逐漸改善。 有蛀牙的小學生比例為39.04%，初高中生分別為30.38%和39.77%，均創新低。 該調查抽取部分學校統計了體檢結果。往年是在4至6月實施，但受疫情影響延長...