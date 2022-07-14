獨家：安倍遭槍擊後的消防部門急救通訊記錄曝光

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【共同社7月14日電】關於日本前首相安倍晉三在參院選舉街頭演說時遭槍擊身亡一案，13日獲悉了負責現場急救活動的奈良市消防局完整的無線電通訊記錄。“一名老年男性被手槍擊中，目前認為處於CPA（心肺功能停止）狀態”（槍擊後約3分鐘的8日上午11點35分）。鮮明記錄了從發出調度命令到安倍被放進救護車、運送至醫療直升機的交流過程。無線電不斷呼叫載著安倍的救護車，信息錯綜複雜。相關記錄呈現了長達約50分鐘的緊迫的急救情況。 案件發生在8日上午11點32分。如同煙花爆炸般大的槍聲響起，當時正在奈良市的近鐵大和西大寺站前演說的安倍倒在了路邊。 隨後，消防總部發出命令稱“急救指令，加害事故，立刻出動”。在發出“西大寺東町2丁目發生開槍事件”（11點34分）、“認為處於CPA狀態”（同35分）的追加信息後，首批隊員抵達現場，報告稱“是自民黨參議員候選人的演說會場”（同37分）。隊員立即嘗試對安倍進行心肺復甦。 “將出動醫療直升機，將出動醫療直升機”（同40分）。從救護車交接給直升機的地點是現場東南方向直線距離約700米的平城宮遺跡歷史公園。11點43分，現場報告稱“已運進救護車”，約2分後救護車向匯合地點出發。 之後，消防總部數次呼叫救護車。11點48分，救護車報告稱“頸部、頸部有槍傷。初期波形為心臟停跳狀態。想實施插管救治”。安倍頸部、左上臂共有2處被子彈擊中的傷口，在救護車上接受了確保呼吸道通暢...