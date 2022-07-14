日本13日新增9.4萬人感染新冠 逼近歷史紀錄

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【共同社7月14日電】新冠疫情13日繼續在日本全國蔓延，當天新確診的感染人數達94493人。繼2月17日後再次超過9萬人，逼近約10.4萬人的迄今最多紀錄。從地區來看，岩手、靜岡、石川等12縣創歷史新高。病床使用率也呈上升趨勢，向厚生勞動省建言獻策的專家組織在當天召開的會議上評估稱：“包括對醫療提供體制的影響在內，有必要關注。” 厚勞相後藤茂之在專家組織會議上表示：“預計今後多地的新增感染人數將持續增加。希望將徹底做好戴口罩等基本防疫措施記在心上。” 據會上出示的厚勞省資料顯示，截至12日的一週確診的全國新增感染人數是前一週的2.14倍，迅速蔓延。所有都道府縣都增加，其中秋田最高，達到3.57倍。從年齡段來看，所有年齡段的人數都增加，50多歲以下的年齡段尤為顯著。 病床使用率總體來看仍處於較低水平，但也有部分地區較高。最高為沖繩的56%，其次是熊本49%、和歌山45%、滋賀42%。 此外，國立感染症研究所公佈估算結果稱，被視為更易傳播的奧密克戎毒株亞型“BA.5”感染者佔比現階段已達到近8成。預計將在8月第一週徹底替代原有亞型。（完）