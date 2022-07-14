日本著眼暑假返鄉擬設置新冠臨時檢測點

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【共同社7月14日電】日本政府針對新冠疫情在全國迅速蔓延將於近日彙總應對方案，共同社13日獲悉了概要。主要內容是在包括盂蘭盆節在內的8月5至18日，要求各都道府縣在主要車站和機場設置臨時的免費檢測點。方案不要求採取行動限制，將維持社會經濟活動，向民眾充分告知有效的通風換氣方法等。 完善免費檢測旨在防止因返鄉時的人際接觸增加，導致疫情蔓延。對於暑假返鄉，政府將以尚未完成第三劑疫苗接種的人為主，呼籲出行前接受檢測。檢測方式計劃採用15分鐘左右出結果的抗原定性檢測。 關於疫苗接種，將鼓勵20至39歲人群接種第三劑，並在老年人設施等推進第四劑接種。政府打算不再通過緊急事態宣言等限制行動，而是針對各年齡層採取有效對策。 關於通風換氣，鑑於夏季人們通常都房門緊閉使用空調，政府將就排風扇的使用方法和開窗方法等提出具體建議。 政府在春季長假期間也推動設立免費檢測點，在車站、機場等約100處開展了免費檢測。（完）