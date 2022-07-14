經產省要求新建“北海道-首都圈”海底輸電線

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【共同社7月14日電】日本經濟產業省13日要求“電力廣域性運營推進機關”（廣域機關）新建連接北海道和首都圈的“海底輸電線”。設想把太陽能和風力發電有富餘的北海道的電力輸往大消費地首都圈，預計至開始運用需要10年左右。此舉旨在通過增加可融通的電量來緩和供需緊張，增加供電網的強韌性。建設費用預計今後通過電費回收。 新的海底輸電線將通過有望擴大海上風力發電的日本海一側的海底，與內陸的輸電線相連。廣域機關將用約2年時間制定啟用時間等詳細計劃並公佈。 建設容量為200萬千瓦，相當於2個核電機組。還有增至800萬千瓦的方案，其費用估計為2.2萬億日元（約合人民幣1067億元）。 建設費先由電力公司負擔，啟用後再通過電費回收。經產省表示投資費用的回收耗時較長是課題，政府將探討金融支援。 連接北海道和本州的現有輸電線通過海底及青函隧道，容量僅為90萬千瓦。另一方面，北海道由於土地廣袤和海域風況良好，太陽能和風力發電有望擴大。 電力供需平衡若被打破，就有導致停電之虞。今年5月，北海道的發電量有可能過多，因此實施了暫停可再生能源發電的措施。 廣域機關等除了海底輸電線外，還在制定全國規模的輸電網增強計劃，將在2022年度內彙總。在去年的中期梳理中，該機關表示也計劃擴大“九州-中國”、“四國-關西”等的電力融通能力。（完）