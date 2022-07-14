中國對盜版漫畫發佈者實施行政處罰

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【共同社7月14日電】日本出版業巨頭角川（KADOKAWA）14日透露，中國有關部門以運營“漫畫BANK”等多個漫畫盜版網站、擅自發佈漫畫作品為由，對重慶市的男子處以罰款3萬元的行政處罰。 據KADOKAWA透露，處分日期為6月15日。據稱，面向日本人的漫畫盜版網站運營者在海外受處罰尚是首次，中國有關部門沒收了男子的犯罪收益約1.6萬元。 KADOKAWA和講談社等4家出版業巨頭對美國法院命令公佈的漫畫BANK的服務器信息等進行了分析，發現了該重慶市男子。然後通過日本著作權者等建立的“文化產品海外流通促進機構”（CODA）中國事務所，要求處罰該男子。 關於盜版網站造成的損失，要求刪除的出版社和違法者持續拉鋸。據致力於打擊盜版的“ABJ”介紹，去年被“不花錢閱讀”的漫畫等的損失額至少有1萬億日元（約合人民幣486億元）左右。據稱，去年確認已關閉的漫畫BANK造成的損失估算至少有2082億日元。（完）