日本新冠累計病例超千萬人 政府將擴大第四劑疫苗接種

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【共同社7月14日電】由於新冠“第七波”疫情急劇蔓延，日本政府14日透露將採取對策，包括把第四劑疫苗接種對象擴大到所有醫務人員和老年人設施的職員等。新的接種對象約800萬人。在人流移動增加的暑假期間，在主要車站和機場完善100處以上臨時免費檢測點。目前不要求限制行動，力爭兼顧社會經濟活動和防止疫情蔓延。首相岸田文雄在記者會上進行了說明。 各地感染者繼續激增，當天國內新確診9.7萬多人，累計病例已超過一千萬。據稱傳染性更強的奧密克戎毒株亞型“BA.5”逐漸取代其他毒株是原因之一。雖然重症患者和死亡人數處於較低水平，但病床使用率呈上升趨勢。 擴大第四劑接種，是為了保護老年人等重症化風險高的人群，並確保醫療提供體制的人手。經過22日召開的厚生勞動省審議會的討論，將在下週以後推進接種。目前的對象是年滿60歲以及18至59歲有宿疾的人等。由於顯示對年輕人群有效的數據並不充分，因此對於擴大接種對象一直存在慎重意見。 政府計劃敦促很多在7、8月迎來第四劑接種時期的老年人，以及尚未接種第三劑的年輕人群進行接種。呼籲在因空調而不宜通風的室內以及餐飲店進行充分換氣。 岸田在記者會上，當被問到今後是否會再次限制行動時表示：“必須關注醫療及疫苗等，已準備的體制下新增感染者的動向。現在重要的是兼顧防疫對策和經濟社會活動。”表示不會具體考慮加強邊境口岸對策。 岸田結合記者會前舉行的政府新冠對策小組會的討論等作...