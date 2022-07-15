松下宣佈將在美新建EV電池工廠

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【共同社7月15日電】松下控股旗下企業“松下能源”14日發佈計劃，將在美國中西部堪薩斯州建設純電動汽車（EV）用電池的新工廠。利用該州的補貼制度，相關投資額最大約達40億美元。此舉意在應對面向去碳化而急劇增長的EV需求，預計將為美國巨頭特斯拉生產大容量電池。 向堪薩斯州申請的補貼制度已獲得批准，經松下控股董事會批准後將正式決定。繼與特斯拉共同運營的內華達州的電池工廠之後，這是在美的第二個同類據點。根據計劃最多能新創造4000個工作崗位。工廠投產時間未定。 新工廠將為特斯拉量產擴容後的新型鋰離子電池“4680”。計劃在日本和歌山工廠（和歌山縣紀川市）投資數百億日元建設生產線，最快2023年度開始量產。正式量產可能由堪薩斯州的新工廠負責。松下的車載電池產能預計到2028年度前將達到約200吉瓦時，是現在的4倍。 松下能源社長只信一生髮表評論稱“在汽車電動化不斷發展的情況下，在美國擴大電池生產非常重要”。美國白宮13日發表聲明對新設工廠表示歡迎，強調“這是構建更強韌且安全的供應鏈、用未來技術贏得世界的拜登政府舉措的成功案例”。 此前松下向與特斯拉合營的電池工廠“Gigafactory”投資約2500億日元（約合人民幣121億元），2017年開始量產，到2020年度終於實現了盈利。EV在全球加速普及，韓國LG集團及中國的寧德時代新能源科技公司（CATL）等競爭對手也在通過巨額投資加緊增產。...