聚焦：日本家用冷凍食品生產激增 去年首超商用

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【共同社7月15日電】據行業團體調查顯示，日本國內的家庭用冷凍食品生產量激增，2021年首次超過商用生產量。原因除了新冠疫情下宅家需求增加之外，商品種類豐富和方便食用的特點也受到單身人群的青睞，成為“單人餐”的重要部分。餐飲店等商用冷凍食品則因縮短營業時間和停業而陷入苦戰。生產商和零售店認為家用領域將維持堅挺勢頭，正在加強生產和銷售。 據日本冷凍食品協會介紹，2021年家用生產量為798,667噸，比上年增加3.6%，超過了包括餐飲店和供餐等商用生產量的797,547噸。這是上世紀60年代開始此項統計以來首次家用高於商用。新冠疫情前的2019年家用生產量為692,350噸，商用為896,107噸，可謂差距明顯，但以疫情為契機發生了逆轉。 背景原因是很多消費者減少外出，在家中吃飯的機會增加。隨著冷凍技術的進步，商品趨於多樣化，冷凍食品越來越多地被原本不吃的人群、以在外就餐為主的人群以及獨居的年輕人等所接受。也有人買來在居家辦公時吃，買來後不冷凍保存而是馬上吃的“即食”也越來越多。 便利店等也視其為商機。羅森2021年起全面引進方便拿取商品的平台冷櫃，2021年度冷凍食品銷售額同比增長約10%，2025年計劃進一步提升銷售額。 7-Eleven日本近年加強了可作為主食主菜食用的商品。全家便利店在除沖繩縣外的全國展開促銷活動，到8月下旬為止自有品牌部分冷凍食品每週五減價20日元（約合人民...