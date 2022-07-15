調查顯示日本10多歲人群對SDGs的理解度最高

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【共同社7月15日電】關於對“可持續發展目標”（SDGs）內容的理解度，在校學習的10多歲人群和其他年齡段之間有很大差別，損保日本公司15日公佈了這一調查結果。30歲以上人群有約一半在最近一年沒有學習的機會。調查結果表明在為解決社會課題需要採取具體行動的情況下，企業也必須創造學習機會。 該調查於6月13至16日在網上實施，共有1272名15歲以上的人回答。 有關“消除貧困”、“對氣候變化採取具體對策”等SDGs的17個具體目標等，回答稱“很了解”“還算了解”的比例從年齡段來看，15至19歲最高，為78.0%。另一方面，30歲以上的所有年齡段都在60%以下。20多歲為67.6%。 有關最近一年學習機會的提問中（可多選），選擇“沒有特別的學習機會”的10多歲人群僅13.1%。20多歲該比例為28.9%，30歲以上則達到50%左右。 進行調查的SOMPO Institute Plus主任研究員大澤泰男指出，“期待企業建立起能讓顧客、交易客戶、員工學習的機制”。（完）