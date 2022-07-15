逾6成受訪者認為調動工作地點是辭職的誘因

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【共同社7月15日電】15日從日本綜合人才服務公司“en Japan”（東京）實施的問卷調查結果獲悉，對於“調動工作地點會否成為辭職的誘因”的設問，回答“會”的人達到了64%。 在新冠疫情導致遠程辦公普及的形勢下，迴避調動工作地點的傾向在年輕人群中變得鮮明。公司負責人強調：“要確保和維持人才，需要工作方式靈活化。” 問卷調查於4至5月，以該公司網站的用戶為對象在網上實施。獲得了約1萬人的回答。按性別來分，男性中回答稱成為誘因的佔63%，女性則佔70%。按年齡段來分，在二十多歲、三十多歲人群中高達71%，較2019年的同類調查分別增加了3個百分點、5個百分點。 對於“新冠疫情是否導致對調動工作地點的看法出現了變化”的提問，回答“變化了”的約佔2成。其中，表示“變得不認為調動工作地點是好事”的佔56%。還有意見指出“難以考慮（結婚和生孩子等）人生設計”、“在能夠遠程辦公的企業增加的形勢下，強制調動工作地點是落後於時代的”等。 對於“若發出了要求調動工作地點的人事任命，將如何對待”的設問，回答“無關條件，都會拒絕”的佔26%。理由中最多的是“配偶也工作”，佔34%；之後依次是“難以育兒”（佔30%）以及“難以照顧和護理父母”（佔28%）。（完）