嫌犯曾在岡山寄出暗示將槍擊安倍的信件

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【共同社7月18日電】17日獲悉，關於日本前首相安倍晉三遭槍擊一案，以殺人嫌疑被送檢的無業人員山上徹也（41歲）在案發前，可能從岡山市內向島根縣男性自由記者寄過一封暗示將槍擊安倍的信。該男性在接受採訪時透露了上述消息。此外還查明，山上似乎從2019年秋季起在推特上發帖表達對“世界和平統一家庭聯合會”（原“統一教會”）的憎恨，稱“憎恨的只有統一教會”。 收信男性在博客上表達過對原統一教會的批評。該男性稱，奈良縣警方17日沒收了信件。信上有岡山市某郵局7月的郵戳。雖然沒有寫明寄信人，但信封中有山上署名的文章。內容與推特一樣表達了對原統一教會的強烈恨意，並就安倍寫道“雖然心裡不痛快，但（安倍）不是原本的敵人”、“說到底只不過是現實世界中最具影響力的統一教會支持者之一”。 信上還寫道，“搞到槍頗費了點時間”、“安倍的死帶來的政治意義、結果，我已經沒有多餘的精力考慮了”。 據辦案人員透露，山上自稱對原統一教會“至少從20年前就開始憎恨了”，還說把教會從韓國引進來的是前首相岸信介，所以就殺了其外孫安倍。 信封內的文章為一張A4紙打印件，並非手寫。郵戳並不明顯，日期難以辨認。目前已知山上7日到訪岡山市並試圖用自製槍械襲擊在該處拉票的安倍，因此可能是當天寄出此信。（完）