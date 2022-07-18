岸田欲推動企業公開男女工資差距等信息

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【共同社7月18日電】日本首相岸田文雄16日表示，“希望從下一年度啟動”男女間工資差距等上市企業非財務信息的公開。約4000家上市企業將成為對象。作為實現自身經濟政策“新資本主義”的核心，岸田提出“對人投資”的理念，欲通過企業的信息公開來促進人力資源投資。岸田在橫濱市與日本青年會議所主席中島土對談時發表了上述言論。 此舉也意在對上市企業的信息公開制度進行改革，要求企業公佈僅看財務和盈利情況無法了解到的男女差距等信息，吸引重視多樣性的全球投資者對日投資。 政府擬通過對上市企業一年一度編制的有價證券報告中的“員工情況”增加項目，規定必須公開男女間工資差距以及女性管理職務比例、男性育兒假休假率等數據。金融廳將修改內閣府令。 岸田強調了中小企業也推進信息公開的重要性，並介紹稱：“若能形成經濟界對‘下功夫對人投資’予以肯定的氣氛，可視化將大大改變企業的面貌。” 圍繞信息公開制度的改革，政府內部也將討論對內容重複的文件進行統一，為企業減負而取消向中央政府部門提交的財報文件“季度報告”，併入根據證交所規則編制的“財報簡報”。政府考慮向明年例行國會提交《金融商品交易法》的修正案。（完）