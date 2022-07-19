話題：沖繩旅遊回暖令租賃車“一車難求”

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【共同社7月19日電】在迎來夏季觀光旺季的日本沖繩縣，租賃車不足問題趨於嚴峻。此前新冠疫情導致顧客驟減，各家公司縮減了車輛。隨著旅遊需求逐步回暖，新車的採購卻沒能跟上。租車價格上漲，也存在遊客無法確保出行工具的情況。 當地的大型租車公司7至8月幾乎沒有空車，一度還有100個以上等待遞補取消的訂單。這是由於此前公司為了壓縮車輛維護管理成本，將旗下車輛數減少至新冠前的約三分之一。另一方面，受半導體供應短缺影響，汽車廠商持續減產，租車公司負責人表示“即便下單也無法交付，只能用現有車輛設法對付”。 據沖繩縣租車協會稱，協會成員擁有的車輛數2019年7月達到頂峰的27710輛，2022年2月則減少約45%至15091輛。各家公司力爭增加車輛，但截至6月仍然只有16518輛。 協會專務理事與古田思好表示：“疫情下得不到行政的支援，出現部分公司倒閉的情況也造成了影響。” 車輛不足也導致了漲價。通過大型預訂網站詢價獲悉，8月緊湊型車輛2天1晚租價一些日期高達5萬日元（約合人民幣2440元）以上，那霸地區甚至一些日期完全沒有空車。 該縣呼籲遊客乘坐公共交通，但輕軌和巴士能前往的地區有限，租車不足恐怕會拖累旅遊業的復甦。（完）