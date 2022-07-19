日政府將增加報酬防止醫院影像報告漏診癌症

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【共同社7月19日電】鑑於漏看CT檢查等影像診斷報告內容的情況頻發，日本厚生勞動省從本年度起啟動了新機制，如果醫療機構對報告的管理體制進行完善，將增加診療報酬。此舉意在為防止耽誤癌症等開始治療的時間，促進院內診療科和放射科等相關部門間的合作。有醫療相關人士表示：“允許對防止失誤和過失的措施增加報酬，這種做法是罕見且具有劃時代意義的。” 近年來影像診斷結果的漏診情況頻發，甚至發生了患者死亡等重大事例。據公佈的事例顯示，2018年千葉大學醫院有9名患者的癌症情況被漏診等，其中2人死亡。2019年又有一人死亡。最後查明原因等發現，對於放射線診斷的醫生製作的影像診斷報告，診療科的醫生並未充分查看。 據收集醫療事故信息的“日本醫療功能評估機構”（東京）稱，已掌握的雖然看過影像診斷報告但漏看內容的事例，2017年10月至2020年9月在全國醫療機構共有32起。 厚勞省通過今年4月的診療報酬調整設定了新的增加報酬條件，若滿足以下條件：（1）安排接受過醫療安全措施培訓的臨床檢查技師或放射線技師等，作為報告的確認管理者；（2）設置確認管理者、影像診斷負責醫生、病理診斷負責醫生、醫療安全管理部門的醫生等組成的報告確認對策小組等，則針對每名住院患者給院方增加70日元（約合人民幣3.4元）的報酬。 名古屋大學醫院的患者安全推進部長長尾能雅教授（53歲）給予肯定稱：“這是僅靠提醒醫生個人注意難以解決的問題。...