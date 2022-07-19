大阪世博會開幕千日倒計時 吉祥物昵稱揭曉

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【共同社7月19日電】2025年大阪･關西世博會開幕迎來倒計時1000天，日本國際博覽會協會18日晚在東京和大阪兩地同時舉辦紀念活動“1000 Days to Go！”，為世博會造勢。協會宣佈官方吉祥物暱稱定為“MYAKU-MYAKU”。 東京會場“東京晴空塔”（墨田區）亮起象徵世博會的紅藍白三色燈光。擔任協會主席的經濟團體聯合會（經團聯）會長十倉雅和致辭稱：“力爭舉辦一屆大家共同打造、所有人都能參與的世博會，將強有力地發佈信息，傳播共同創造的和諧。”出席活動的首相岸田文雄表示：“希望（世博會）成為以最新尖端技術開創時代、解決社會課題的契機。” 吉祥物暱稱包含血脈相承的歷史與文化等含義，是紅色球體相連的世博會標誌結合藍色生物狀物體的設計。吉祥物一度成為社交網絡（SNS）的話題，暱稱徵集共收到約3.3萬份。 世博相若宮健嗣在大阪市的“日本環球影城”（USJ）致辭時提及1970年大阪世博會，表示“世博會能實現夢想，是由大家打造的”。 擔任世博大使的男子雙人組合“可苦可樂”作詞作曲的世博會主題歌《地球的延續》（暫譯）也首次發佈。他們在台上表示：“帶著延續至盛會開幕的興奮與激動，創作了這首充滿活力的歌曲。”聽了歌曲的大阪市長松井一郎高興地表示：“請他們創作一首大家都能唱的歌，他們真的做到了。”（完）