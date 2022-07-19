日本《文部科學白皮書》總結稱東京奧運“防疫成功”

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【共同社7月19日電】日本文部科學省19日公佈了2021年度《文部科學白皮書》，其中為去年夏季的東京奧運會和殘奧會設特輯，總結稱通過貫徹新冠防疫措施，未發生大規模集體感染，“賽事取得了成功”。白皮書還強調，在疫情下實施了大學入學考試、保障了學生的學習。 白皮書介紹稱，奧運會和殘奧會期間，作為防疫措施比賽場館沒有觀眾入場，通過邀請總計約2萬名學生參加的“學校聯合觀賽項目”，傳遞了體育比賽的精彩。白皮書表示，今後也將展現重視與選手交流的姿態，包括無障礙化在內的賽事成果“將作為遺產加以繼承”。 關於學校教育，白皮書稱通過提前實施為全體小學和初中學生配備數字終端的“GIGA學校構想”，為疫情蔓延下進行在線授課完善了條件。 白皮書還回顧了在入學考試方面完善了對新冠感染者等的補救措施。介紹稱，關於大學入學共通考試缺席的考生，已要求大學方面僅以自行實施的複試等來判斷是否錄取。為了今後也能讓考生安心參加考試，提出了與相關機構合作進行準備的方針。（完）