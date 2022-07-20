話題：日本商家用麵包邊做法式吐司減少浪費

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【共同社7月19日電】日本松江市的法式吐司專賣店“serukuru”從麵包房買下無法作為商品的麵包邊，製成新商品後出售。在俄烏衝突導致小麥價格高漲、吐司麵包漲價的形勢下，該店把目光投向了往往被廢棄的麵包邊。向消費者低價提供新商品，呼籲“在享受美味的同時也關心減少食品浪費”。 serukuru與島根縣出雲市的殘障者就業支援事業所“MULBERRY工房”進行了聯合企劃。該工房專注於用100%國產小麥製作天然酵母麵包，烤製黑芝麻、糙米、葡萄乾等8種吐司麵包。麵包邊此前捐贈給當地的兒童食堂和托兒所，但多餘的部分仍不得不丟棄。 於是，serukuru提出低價進貨，實現了合作。工房的負責人高興地說：“找到了多餘麵包邊的新選項，非常感謝。” 新商品4月起反復試製。把麵包邊浸泡在使用了縣產牛奶和雞蛋的無添加調味液中18個小時，製成了口感柔軟的商品，取名為“SDGs（可持續發展目標）般的法式吐司”。serukuru負責人尾添哲也（51歲）稱：“微甜，讓人想再吃一塊。” 該法式吐司價格比以往商品更低廉，1袋兩塊裝為128日元（約合人民幣6.2元），保質期1個月，冷凍銷售併發往全國。（完）