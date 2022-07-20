聚焦：羽生結弦“轉型”後將繼續挑戰四周半跳

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【共同社7月20日電】宣佈告別競技賽場的日本男子花滑名將、2014年索契和2018年平昌兩屆冬奧會冠軍羽生結弦（27歲）表示，即便成為職業滑冰選手，也會繼續挑戰尚未有人做到的“阿克塞爾四周跳”（四周半跳）。將重心轉移到冰上表演後仍挑戰高難度跳躍實屬罕見。他追求理想的拼搏初心今後也不會改變。 “打棒球在甲子園比賽中奪冠了，後來成為職業選手。這叫退役嗎？並不。同樣地，倒不如說現在才是新的開始。”在19日的記者會上，羽生未將轉型為職業選手稱為“退役”，而是重新表達決心稱“將更像一個運動員那樣去努力”。 一般來說，職業滑冰選手的跳躍難度會比退役前降低，更重視表現力。原因是離開了與對手競爭的比賽，無需再全身心拼搏。不過羽生透露，如今仍在繼續進行2月北京冬奧會上摔倒的四周半跳練習，他甚至表示“或許現在是跳得最好的”。 對於若不跳出多個高難度四周跳就無法站上頂點的花滑界現狀，羽生也提出了質疑。北京冬奧會上，自由滑完成4種共5次四周跳的美國選手陳巍奪冠。雖然羽生對旨在促進技術提升的規則修改表示理解，但也稱“不跳四周跳也能贏，這才是我憧憬的時代的花滑”。花滑是一個包括旋轉和滑冰在內兼顧平衡的項目。羽生構思著一個職業選手才能做到極致的表演模式。 2002年鹽湖城冬奧會男子花滑第四名、如今是職業滑冰選手的本田武史表示期待稱：“無關規則和分數、能追求自己的滑冰才是職業選手的妙趣。我們應該能看到結弦新的一面...