奈良西大寺出土的桃核開孔或為老鼠啃咬

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【共同社7月20日電】日前從日本奈良文化財研究所的調查獲悉，從創建於奈良時代的西大寺（奈良市）出土的開孔“桃核”上發現了或為老鼠啃食的痕跡。這一發現被刊登在《奈良文化財研究所紀要》上。 據稱，也有說法認為桃核上的開孔屬於人為，是為了將裡面的桃仁入藥或用於祭祀。參與研究的環境考古學研究室長山崎健表示：“我們往往會從人為角度來考慮遺物的痕跡，但希望強調多視角探討的重要性。” 2006年度的調查中，僧侶用餐的食堂院水井遺跡中出土了1700個桃核，其中53個有開孔。開孔幾乎都位於側面，還有寬0.2至0.3毫米的凹陷，疑似啃咬痕跡。水井在8世紀末不再使用，似乎用食堂院的垃圾等進行了填埋。 據悉，從側面啃咬以吃到堅硬外殼內的桃仁是野生鼠“大林姬鼠”的特徵。除餐具和木簡外，水井遺跡中還出土了大林姬鼠的骨頭，因此桃核開孔是老鼠啃咬所致的可能性很高。 原產中國的桃子據稱是在彌生時代傳入日本，從《古事記》和《日本書紀》中的描述來看，被認為能夠驅魔除邪。（完）