檢方調查東京奧組委前理事收受贊助商錢款

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【共同社7月20日電】20日採訪相關人士獲悉，東京奧運會和殘奧會組織委員會前理事高橋治之（78歲）擔任代表的企業與奧運“官方贊助商”西裝巨頭AOKI控股（橫濱市）在奧運之前簽有顧問合同，收取了巨額錢款。東京地方檢察廳特搜部掌握相關情況，正在調查資金流向。據悉金額可能達到數千萬日元。 AOKI於2018年10月宣佈與奧組委簽訂官方贊助商合同，獲得奧運會徽使用權等。作為面向公眾的官方特許商品，AOKI銷售了帶奧運會徽的西裝等。 《東京奧運會和殘奧會特別措施法》規定，奧組委高層與職員為“准公務員”，一旦涉及職務相關的收受賄賂，可能構成《刑法》的受賄罪。 接受錢款的企業為東京一家體育相關諮詢公司“COMMONS”。高橋此前接受共同社採訪時解釋稱：“（與AOKI方面）以前就有來往，申奧時獲得了其協助，但之後並沒有涉及奧組委利益的來往。” 高橋曾任廣告巨頭電通（東京）的專務董事，在足球界等國內外體壇人脈甚廣，2014年6月起擔任奧組委理事。 AOKI由前董事長青木擴憲（83歲）於1958年創立。在東京奧運會和殘奧會當中，為日本代表團提供開幕式和儀式的服裝，還提供裁判服。AOKI接受採訪時表示“不予置評”。 國際奧委會（IOC）的道德準則禁止奧運相關人士收受與奧運會有關的報酬或手續費等。（完）