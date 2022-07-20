調查顯示75%已婚人士對生二胎感到猶豫

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【共同社7月20日電】日本支援生育的公益財團法人“1more Baby應援團”（東京）對約3000名已婚人士實施的調查結果顯示，約75%的人感受到因經濟原因等猶豫生第二個孩子的“二胎障礙”。不少人認為在結婚或生育時“理想的孩子數減少”，該法人表示“對育兒環境感到不安的人依然很多”。 該調查4月通過互聯網實施，785名已婚男性（20至49歲）和2170名女性（20至39歲）共2955人作出回答。 表示“認為存在二胎障礙”、“認為可能存在”的人總計佔75.8%。從性別來看，女性有78.6%，男性有68.0%，可見女性更加切實感受到障礙。 對於“想要幾個孩子”的提問，回答的平均數為1.91人。表示與以前相比理想的孩子數減少的人佔比28.9%，舉出的理由包括“體力上比較困難”、“收入較低”、“無法預期未來收入上升”等。 從意識發生變化的時間來看，“有了孩子時”為11.9%，“結婚時”為7.3%。 該法人的專務理事秋山開指出：“除了女性很多是非正式員工導致工資低之外，背景原因還包括即便育兒休假制度有所改善，男性很難休假的風氣仍然存在。”（完）