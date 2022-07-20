詳訊：日本單日新增病例逾15萬人 30府縣創新高

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【共同社7月20日電】日本國內20日新確診15.2536萬人感染了新冠病毒，創單日新高。目前處於已取代其他毒株的奧密克戎新亞型“BA.5”導致的“第七波”疫情急劇蔓延的狀態。此前的最高紀錄為16日的約11.066萬人。 大阪新增21976人、神奈川11443人、愛知13628人等，有30個府縣創新高。大阪除了包括之前漏計的9200在內約達2.06萬人的2月8日之外，此前最高紀錄是同月11日的15291人。實際上這是首次超過2萬人，知事吉村洋文表示“醫療一線陷入緊張狀態”。 東京新增20401人，上一次超過2萬人是在2月5日，病床使用率達43.5%。 政府除了新增病例數之外，還重視醫療提供體制的緊張程度。內閣官房公佈的各都道府縣面向新冠患者的病床使用率（19日）顯示，沖繩最高，達到74%。其後依次為熊本65%、和歌山59%、滋賀57%、島根53%。官房長官松野博一20日在記者會上，再次表示不會採取緊急事態宣言等新的行動限制。 20日確診的死亡有大阪7人、兵庫6人等，共53人。據厚生勞動省稱，重症患者為176人，較昨天增加21人。（完）