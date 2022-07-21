6月訪日外國人逾12萬 遊客僅252人

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【共同社7月20日電】日本觀光廳20日發佈估算數據稱，6月訪日外國人為12.04萬人，是上年同期的13倍，連續三個月超過10萬人。政府6月10日起重啟了觀光目的的訪日遊客接納程序，但6月入境僅252人。據稱7月起已有總計1.458萬人提前申請入境。 6月訪日外國人比新冠疫情前的2019年同期減少95.8%。從主要的國家和地區來看，來自越南的最多，達2.29萬人；之後依次是中國1.47萬人，韓國1.12萬人，美國9700人。可能以商務相關人士、技能實習生、留學生為主。 關於遊客，接納入境的僅限帶團導遊同行的團隊游。由於需要提前申請並取得簽證，6月入境人數有限。 提前申請的7月入境有9057人，8月有4333人，9月以後為1190人。從各國家和地區的累計人數來看，韓國6144人，泰國2542人，美國1302人等。 據日本國家旅遊局稱，中國本土發出了避免海外旅行的指示，因此遊客實際上不可能來日的情況在持續。 6月出境的日本人有17.15萬人，是2021年同期的5.6倍，但比2019年減少88.7%。（完）