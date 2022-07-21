詳訊：日本單日新增病例逾18萬 35都府縣創新高

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【共同社7月21日電】日本國內21日確診的新冠感染者達到18.6246萬人，連續兩天創新高。35個都府縣刷新最高紀錄，整體比前一天增加逾3萬人。向厚生勞動省就新冠建言獻策的專家組織在21日的會議上彙總分析稱：“預計今後還會創新高，必須保持最大程度的警惕予以關注。”現狀是“第七波”疫情勢頭不減。 此外21日獲悉，厚勞省正在探討擬今秋開始接種第五劑疫苗。設想以老年人等重症化風險高的人為對象，使用今後有望實際應用的針對奧密克戎毒株的疫苗。 單日創新高的包括東京3.1878萬人、大阪2.2047萬人等。專家組織分析稱，所有年齡層的感染者均在增加，60歲以上的增幅也在擴大。主席脇田隆字在記者會上表示：“隨著老年人感染人數的增加，重者患者和死亡的增多令人擔憂。”他透露有多位專家提出意見稱，“到了應該探討緊急事態宣言等行動限制的時候了”。 官房長官松野博一在21日的記者會上對疫情蔓延表示警惕，另一方面則重申不會採取新的行動限制。 據厚勞省向會議提交的資料顯示，全國截至20日的一週期間確診的病例數增加至前一週的1.72倍。國立感染症研究所關於國內的疫情估算稱，奧密克戎毒株新亞型“BA.5”的佔比本週已達到96%。（完）