詳訊：日本擬今秋啟動第五劑接種 採用奧密克戎疫苗

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【共同社7月22日電】日本厚生勞動省疫苗小組會22日同意啟動準備工作，將在今年秋季以後採用針對新冠奧密克戎毒株的疫苗實施第五劑等追加接種。現階段設想的對象為容易重症化的老年人。對於其他對象，將根據今後獲得的科學數據及各國的動向加以探討。 美國輝瑞和莫德納正在開發針對奧密克戎毒株的疫苗。厚勞省指出，雖然關於其有效性的數據有限，但至少有望實現預防重症化的效果。接種間隔和方法有待今後討論。 新冠疫苗被定位為《預防接種法》上的“臨時接種”，費用由國家負擔，實施免費接種。臨時接種期限為今年9月底，預計到期後將延長，屆時奧密克戎疫苗也將實施免費接種。 英國、加拿大和法國也考慮在疫情容易蔓延的秋冬季，主要針對重症化風險較高的人群實施追加接種。 小組會還同意將第四劑接種對象擴大至全體醫務人員和老年人設施、殘疾人設施等的職員。此舉旨在應對“第七波”疫情的急劇擴大，厚勞省將迅速推進接種。另一方面，與會專家紛紛表示，應進一步擴大接種對象。 擴大第四劑接種旨在保護老年人等重症化風險較高的人群，並確保醫療供應體制相關人員。為預防重症化，此前接種對象為60歲以上和18～59歲有基礎疾病的人員等。 此外，新冠疫苗和其他傳染病的預防接種原本必須間隔13天以上，小組會對流感疫苗取消了上述規定，允許在自願的情況下同時接種。其他疫苗仍需間隔13天以上。（完）