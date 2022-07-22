日本調整新冠密接隔離時間 最短僅3天

Newsfrom Japan

【共同社7月22日電】鑑於新冠疫情“第七波”迅速擴大，日本政府22日公佈了追加對策，其中提出將密切接觸者的隔離時間從7天縮短至5天。抗原檢測連續兩次為陰性的話，可以在與陽性者接觸後的第三天解除隔離。隨著感染者的增加，無法到公司上班的密接也急劇增加。為維持社會經濟活動，政府決定修改對策。 日本國內22日新增感染人數為195,160人，連續3天創新高。新增數較多的都道府縣有東京34995人、大阪19952人、福岡12155人。東京、福井、兵庫、岩手等22個都道府縣單日新增創新高。首相岸田文雄22日在長野縣輕井澤町發表演講時稱：“政府未考慮採取新的行動限制。” 厚生勞動省已啟動準備工作，將在今年秋季以後採用針對新冠奧密克戎毒株的疫苗實施第五劑等追加接種。今後將成立專家參與的研討會，篩選合適的疫苗種類。目前設想的對象是容易重症化的老年人，還將基於今後能得到的數據等，考慮是否將其他人群也作為接種對象。 對密接縮短隔離時間從22日開始適用。厚勞省的負責人表示，雖然解除隔離後的密接一定程度上可能會發病，但在可接受範圍內，“不會因此擴大感染”。（完）