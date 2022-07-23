日本僅2成奧運項目競技團體實現女性理事佔40%以上

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【共同社7月23日電】22日獲悉，去年夏季東京奧運會和殘奧會比賽項目對應的日本國內體育競技團體中，高層男女比例達到“女性理事佔40%以上”這一國家指針的僅有約2成。乒乓球、橄欖球等11個團體達成目標，而作為錄用女性董事沒有進展的理由，不少回答稱“人才培養和教育體制不完善”、“人才短缺”。東京奧運開幕到23日已過去一年，共同社在此之際實施的問卷調查顯示了上述結果。 世界經濟論壇（WEF）13日發佈的2022年版《全球性別差距報告》中，日本在146個國家中列第116位，排名靠後。東京奧運以“多樣性與和諧”為重要理念，而前首相森喜朗卻因蔑視女性發言辭去組委會主席一職，問卷揭示了日本體育界男女平權在奧運之後仍有很長的路要走。 財政方面，新冠也產生了影響。回答奧運之後收入增加的團體約為1成，減少的約為4成。由此可見，相對於借舉辦奧運之機爭取贊助商等提高競技項目認知度的期待，實際效果則十分有限。 關於無論有沒有殘障都能活出精彩的“共生社會”是否接近實現，約5成團體回答“是”，4成回答“不清楚”，評價有所分化。 此次問卷以奧運會和殘奧會比賽項目對應的54個團體為對象實施，獲得了53個團體的回答。（完）